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Лаврова не пустили в Польшу на заседание ОБСЕ, – журналист

Новина українською →
Польша, Пятница 18 ноября 2022 16:06
Лаврова не пустили в Польшу на заседание ОБСЕ, – журналист Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Польша отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и членам российской делегации в выдаче виз в страну с целью участия в заседании ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка и польское радио RMF.

"Варшава решила запретить въезд российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Польшу на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзи 1-2 декабря. Россия ответила гневным письмом в ОБСЕ", - написал Йозвяк в своем твите.

Лаврова не пустили в Польшу на заседание ОБСЕ, – журналист

Что касается членов российской делегации, информацию подтвердило также Министерство иностранных дел Польши.

"Членам делегации сообщили, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной. Решение касается нескольких парламентариев, которые должны были приехать на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября", - сообщает RMF.

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о работе американских лабораторий в Украине "абсолютным мусором".

Кроме того, мировые лидеры не приняли участие в официальном совместном фото во время встречи на саммите G20 на Бали из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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