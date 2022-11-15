ua ru
Вт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трюдо назвав "повним сміттям" заяви Лаврова про Україну

Новость на русском →
Канада, Вівторок 15 листопада 2022 20:32
Трюдо назвав "повним сміттям" заяви Лаврова про Україну Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо роботи американських лабораторій в Україні "абсолютним сміттям".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Виступаючи на форумі з питань охорони здоров’я у рамках саміта G20, Трюдо закликав лідерів і дипломатів краще працювати з фактами. Це сталося після того, як Лавров вчергове згадав про "таємні американські біолабораторії", які нібито працюють на території України.

"Канада стала однією з найбільш рішучих країн, які на саміті G20 в Індонезії наполягали на тому, аби лідери "Великої двадцятки" осудили Росію за погіршення інфляції та глобальної безпеки в результаті її війни в Україні", - зазначають експерти видання.

Днями Канада оголосила, що надасть Україні додаткову військову допомогу у розмірі 500 млн канадських доларів. Це має допомогти ЗСУ захистити країну від російської агресії.

Крім того, Канада надасть більше допомоги для розмінування України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли