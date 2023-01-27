У Лаврова причепилися до німецького посла через слова Бербок про війну

Зазначимо, що Бербок закликала до єдності західних союзників.

"Ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного", - сказала вона на Парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі у розпал дебатів щодо поставок німецьких танків Україні.

До того ж, Міністерство закордонних справ країні уточнило заяву Бербок, підкресливши, що надання допомоги Україні не робить Німеччину стороною конфлікту.

При цьому представниця МЗС РФ Марія Захарова не зрозуміла слів Бербок. Вона зажадала пояснень заяви від посла Німеччини в Росії.

"Вони самі розуміють, що несуть? Міністр закордонних справ Німеччини заявляє, що її країна разом із іншими країнами воює з Росією. Це ж міністерство не вважає свою країну учасницею конфлікту. Враховуючи ці висловлювання, що суперечать один одному, послу Німеччини в Росії слід їх прояснити", - написала вона.

Зазначимо, що Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2.

При цьому німецький канцлер Олаф Шольц виключив можливі постачання бойових літаків до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.