RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Лаврова прицепились к немецкому послу из-за слов Бербок о войне

Фото: министр иностранных дел Германии Анналены Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила о ведении войны против России. Теперь Москва требует посла разъяснить ее слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA и представительницу МИД России Марию Захарову.

Отметим, что Бербок призвала к единству западных союзников.

"Мы ведем войну против России, а не друг против друга", - сказала она на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге в разгар дебатов о поставках немецких танков Украине.

К тому же, Министерство иностранных дел стране уточнило заявление Бербок, подчеркнув, что оказание помощи Украине не делает Германию стороной конфликта.

При этом представитель МИД РФ Мария Захарова не поняла слова Бербок. Она потребовала объяснения заявления от посла Германии в России.

"Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить", - написала она.

Отметим, что Германия передаст Украине 14 танков Leopard 2.

При этом немецкий канцлер Олаф Шольц исключил возможные поставки боевых самолетов в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины