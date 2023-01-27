ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Лаврова причепилися до німецького посла через слова Бербок про війну

Новость на русском →
П'ятниця 27 січня 2023 16:39
У Лаврова причепилися до німецького посла через слова Бербок про війну Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Німеччини Анналени Бербок заявила про ведення війни проти Росії. Тепер Москва вимагає посла роз'яснити її слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA та представницю МЗС Росії Марію Захарову.

Зазначимо, що Бербок закликала до єдності західних союзників.

"Ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного", - сказала вона на Парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі у розпал дебатів щодо поставок німецьких танків Україні.

До того ж, Міністерство закордонних справ країні уточнило заяву Бербок, підкресливши, що надання допомоги Україні не робить Німеччину стороною конфлікту.

При цьому представниця МЗС РФ Марія Захарова не зрозуміла слів Бербок. Вона зажадала пояснень заяви від посла Німеччини в Росії.

"Вони самі розуміють, що несуть? Міністр закордонних справ Німеччини заявляє, що її країна разом із іншими країнами воює з Росією. Це ж міністерство не вважає свою країну учасницею конфлікту. Враховуючи ці висловлювання, що суперечать один одному, послу Німеччини в Росії слід їх прояснити", - написала вона.

Зазначимо, що Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2.

При цьому німецький канцлер Олаф Шольц виключив можливі постачання бойових літаків до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор