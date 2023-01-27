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У Лаврова прицепились к немецкому послу из-за слов Бербок о войне

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Пятница 27 января 2023 16:39
У Лаврова прицепились к немецкому послу из-за слов Бербок о войне Фото: министр иностранных дел Германии Анналены Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила о ведении войны против России. Теперь Москва требует посла разъяснить ее слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA и представительницу МИД России Марию Захарову.

Отметим, что Бербок призвала к единству западных союзников.

"Мы ведем войну против России, а не друг против друга", - сказала она на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге в разгар дебатов о поставках немецких танков Украине.

К тому же, Министерство иностранных дел стране уточнило заявление Бербок, подчеркнув, что оказание помощи Украине не делает Германию стороной конфликта.

При этом представитель МИД РФ Мария Захарова не поняла слова Бербок. Она потребовала объяснения заявления от посла Германии в России.

"Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить", - написала она.

Отметим, что Германия передаст Украине 14 танков Leopard 2.

При этом немецкий канцлер Олаф Шольц исключил возможные поставки боевых самолетов в Украину.

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