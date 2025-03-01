Лавров знову нафантазував спробу України вдарити по "Турецькому потоку"

Варто зазначити, що це не перші подібні фантазії з боку РФ стосовно "Турецького потоку". Кілька років тому Росія звинуватила Україну у спробі підірвати газопровід "Турецький потік".

Однак тоді з заявою виступив російський диктатор Володимир Путін, і що більш цікаво, росіяни навіть нібито затримали "виконавців терактів".

Відносини між Туреччиною та Україною

Зауважимо, що Туреччина брала активну участь у переговорах щодо обміну полоненими між Україною та Росією, зокрема сприяла поверненню захисників "Азовсталі". У липні 2023 року президент Ердоган прийняв Зеленського в Туреччині, підтвердивши підтримку територіальної цілісності України та прагнення до мирного врегулювання.

Нагадаємо, що 17 лютого відбувся візит Зеленського до Туреччини. Перед переговорами з турецьким колегою, президент розповів, що сторони порушать питання обмінів полоненими між Україною та Росією, а також продовольчої безпеки.

Детальніше про те, як змінювалася роль Туреччини у посередництві між Україною та РФ - в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

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