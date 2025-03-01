Лавров снова нафантазировал попытку Украины ударить по "Турецкому потоку"

Стоит отметить, что это не первые подобные фантазии со стороны РФ относительно "Турецкого потока". Несколько лет назад Россия обвинила Украину в попытке подорвать газопровод "Турецкий поток".

Однако тогда с заявлением выступил российский диктатор Владимир Путин, и что более интересно, россияне даже якобы задержали "исполнителей терактов".

Отношения между Турцией и Украиной

Заметим, что Турция принимала активное участие в переговорах по обмену пленными между Украиной и Россией, в частности способствовала возвращению защитников "Азовстали". В июле 2023 года президент Эрдоган принял Зеленского в Турции, подтвердив поддержку территориальной целостности Украины и стремление к мирному урегулированию.

Напомним, что 17 февраля состоялся визит Зеленского в Турцию. Перед переговорами с турецким коллегой, президент рассказал, что стороны поднимут вопрос обменов пленными между Украиной и Россией, а также продовольственной безопасности.

Подробнее о том, как менялась роль Турции в посредничестве между Украиной и РФ - в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

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