Лавров згадав про "ввічливість" через лист Зеленського до Путіна

У Кремлі заявили, що відкритий лист президента Володимира Зеленського до Володимира Путіна "не є вчинком ввічливих людей".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Глава МЗС Росії прокоментував публічний лист Зеленського, який Офіс президента оприлюднив 4 червня.
"Президент Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі детально на цю тему висловлювався, в тому числі з приводу опублікованого напередодні такого великого листа Зеленського, який був адресований президентові Путіну, але одночасно був розписаний по всьому світу. Так, мабуть, ввічливі люди не поступають", - заявив Лавров.
За його словами, Путін оцінив лист "скоріше як вказівку на те, що переговори в Україні не потрібні".
Нагадаємо, 4 червня Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна із пропозицією зустрітися в третій країні для домовленостей про довготривалий мир. У команді президента розуміли, що Кремль навряд чи відреагує конструктивно - проте лист був адресований одразу кільком аудиторіям: Путіну, російським елітам і міжнародним партнерам.
5 червня на ПМЕФ Путін відхилив пропозицію зустрітися і відповів низкою заяв з образами та насмішками.
Голова МЗС України Андрій Сибіга у відповідь заявив, що Путін упустив можливість вийти з провальної війни, а міжнародний тиск на Росію тільки посилюватиметься.