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Лавров згадав про "ввічливість" через лист Зеленського до Путіна

18:49 08.06.2026 Пн
2 хв
Кремль обурився не самим змістом, а тим, що Зеленський "розіслав лист по всьому світу"
aimg Валерія Абабіна
Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)

У Кремлі заявили, що відкритий лист президента Володимира Зеленського до Володимира Путіна "не є вчинком ввічливих людей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Глава МЗС Росії прокоментував публічний лист Зеленського, який Офіс президента оприлюднив 4 червня.

"Президент Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі детально на цю тему висловлювався, в тому числі з приводу опублікованого напередодні такого великого листа Зеленського, який був адресований президентові Путіну, але одночасно був розписаний по всьому світу. Так, мабуть, ввічливі люди не поступають", - заявив Лавров.

За його словами, Путін оцінив лист "скоріше як вказівку на те, що переговори в Україні не потрібні".

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Нагадаємо, 4 червня Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна із пропозицією зустрітися в третій країні для домовленостей про довготривалий мир. У команді президента розуміли, що Кремль навряд чи відреагує конструктивно - проте лист був адресований одразу кільком аудиторіям: Путіну, російським елітам і міжнародним партнерам.

5 червня на ПМЕФ Путін відхилив пропозицію зустрітися і відповів низкою заяв з образами та насмішками.

Голова МЗС України Андрій Сибіга у відповідь заявив, що Путін упустив можливість вийти з провальної війни, а міжнародний тиск на Росію тільки посилюватиметься.

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