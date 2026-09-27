Лавров заявив, що слова ЄС про вторгнення Росії можуть стати самосправджуваним пророцтвом

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заклики європейських лідерів готуватися до можливого збройного протистояння з Росією нібито можуть спровокувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

На підсумковій пресконференції за результатами Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку Лавров повідомив, що Москва нібито не планує воювати з європейськими країнами.

Водночас він заявив, що саме держави Європи готуються до можливого конфлікту з РФ, зокрема збільшуючи витрати на виробництво озброєнь.

"Воювати з Європою ми не збираємося, це маячня й нісенітниця. Але саме Європа готується до війни з нами", – сказав глава російського МЗС.

Він також припустив, що накопичення європейськими країнами озброєнь може призвести до того, що хтось із їхніх лідерів вирішить використати військову силу проти РФ.

"Це може виявитися як самосправджуване пророцтво, така позиція, бо вони ж зараз вкладають величезні гроші у виробництво озброєнь", – заявив Лавров.

Російський міністр також пригрозив, що у разі нападу на РФ Москва відповість військовою силою. За його словами, диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що в такому разі "діло за нами не стане", а війна нібито буде "зовсім іншою" і короткою.

Що передувало

Як відомо, останніми тижнями російські представники та державні медіа неодноразово робили заяви щодо можливого конфлікту з країнами НАТО.

10 вересня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Литві знищенням у разі розміщення на її території ядерної зброї.

11 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у разі розміщення ядерного арсеналу Литва може опинитися під прицілом російської ядерної зброї.

А 21 вересня повідомлялося, що представники спецслужб трьох країн ЄС припускають можливе посилення Росією провокацій проти НАТО найближчими місяцями.

Тоді як днями російське державне агентство "РИА Новости" опублікувало колонку із заголовком "Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою", у якій містилася погроза ядерним ударом по Литві.