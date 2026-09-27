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Лавров заявил, что слова ЕС о вторжении России могут стать самосбывающимся пророчеством

03:16 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Лавров заявил, что слова ЕС о вторжении России могут стать самосбывающимся пророчеством Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы европейских лидеров готовиться к возможному вооруженному противостоянию с Россией могут спровоцировать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

На итоговой пресс-конференции по результатам Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Лавров сообщил, что Москва якобы не планирует воевать с европейскими странами.

В то же время он заявил, что именно государства Европы готовятся к возможному конфликту с РФ, в частности, увеличивая затраты на производство вооружений.

"Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами", – сказал глава российского МИД.

Он также предположил, что накопление европейскими странами вооружений может привести к тому, что кто-нибудь из их лидеров решит использовать военную силу против РФ.

"Это может оказаться как самосбывающееся пророчество, такая позиция, потому что они сейчас вкладывают огромные деньги в производство вооружений", - заявил Лавров.

Российский министр также пригрозил, что в случае нападения на РФ Москва ответит военной силой. По его словам, диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что в таком случае "дело за нами не станет", а война якобы будет "совершенно иной" и короткой.

Что предшествовало

Как известно, в последние недели российские представители и государственные медиа неоднократно делали заявления о возможном конфликте со странами НАТО.

10 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Литве уничтожением в случае размещения на его территории ядерного оружия. 1

1 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае размещения ядерного арсенала Литва может оказаться под прицелом российского ядерного оружия.

А 21 сентября сообщалось, что представители спецслужб трех стран ЕС предполагают возможное усиление Россией провокаций против НАТО в ближайшие месяцы.

В то время как на днях российское государственное агентство "РИА Новости" опубликовало колонку с заголовком "Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой", в которой содержалась угроза ядерного удара по Литве.

Напомним, что Литва подготовила план эвакуации населения в Польшу, если вторгнется РФ.

15 сентября в Литве самолеты НАТО сбили залетевший в страну дрон.

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