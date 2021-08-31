Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт: "власти Украины это поняли"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт". По его словам, украинские власти якобы это уже поняли.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
Несмотря на то, что недавно в Киеве состоялся саммит Крымская платформа, Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт".
"Убежден, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт", - заявил он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что запуск Крымской платформы стал поражением для России.
Отметим, на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне.
После этого Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе.