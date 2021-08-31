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Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт: "власти Украины это поняли"

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт". По его словам, украинские власти якобы это уже поняли.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Несмотря на то, что недавно в Киеве состоялся саммит Крымская платформа, Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт".

"Убежден, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт", - заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что запуск Крымской платформы стал поражением для России.

Отметим, на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне.

После этого Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе.

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