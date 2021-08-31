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Лавров заявив, що питання Криму ніби-то закрите: "влада України це зрозуміла"

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що питання Криму "закрите". За його словами, українська влада ніби-то це вже зрозуміла.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Попри те, що нещодавно в Києві відбувся саміт Кримська платформа, Лавров вважає, що питання Криму "закрите".

"Переконаний, керівники України зрозуміли, що питання Криму закрите", - заявив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що запуск Кримської платформи став поразкою для Росії.

Зазначимо, на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.

Після того Зеленський запросив Росію приєднатись до Кримської платформи.

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