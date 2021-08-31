Лавров заявив, що питання Криму ніби-то закрите: "влада України це зрозуміла"

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що питання Криму "закрите". За його словами, українська влада ніби-то це вже зрозуміла.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

"Переконаний, керівники України зрозуміли, що питання Криму закрите", - заявив він.

Попри те, що нещодавно в Києві відбувся саміт Кримська платформа, Лавров вважає, що питання Криму "закрите".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що запуск Кримської платформи став поразкою для Росії.

Зазначимо, на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.

Після того Зеленський запросив Росію приєднатись до Кримської платформи.