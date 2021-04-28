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Лавров заявил, что Россия не должна "спускать с крючка" Зеленского

Новина українською → Москва, Среда 28 апреля 2021 10:58
Лавров заявил, что Россия не должна "спускать с крючка" Зеленского Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Москва не должна "спускать с крючка" президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил команду Зеленского в "попытках перевернуть минские договоренности".

Об этом Лавров заявил в интервью российским СМИ, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Считаю, что мы не должны "спускать с крючка" господина Зеленского и всю его команду, а они извиваются, как могут. Чего стоит заявление Зеленского (когда он уже отчаялся перевернуть минские договоренности с ног на голову) о том, что они уже не годятся, но нужны, потому что в сохранении минских договоренностей гарантии того, что и санкции против России будут сохранены", - заявил Лавров.

Также он добавил, что Запад, который является соавтором минских соглашений, демонстрирует "полную беспомощность".

Ранее сообщалось, что Россия против изменений в минские соглашения. По словам Лаврова, если минские соглашения будут изменены, на Донбассе "начнется резня".

Как писало РБК-Украина, украинские пограничники подтвердили отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении.

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