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Лавров заявив, що Росія не повинна "спускати з гачка" Зеленського

Новость на русском → Москва, Середа 28 квітня 2021 10:58
Лавров заявив, що Росія не повинна "спускати з гачка" Зеленського Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що Москва не повинна "спускати з гачка" президента України Володимира Зеленського. Він звинуватив команду Зеленського в "спробах перевернути мінські домовленості".

Про це Лавров заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє прес-служба МЗС РФ.

"Вважаю, що ми не повинні "спускати з гачка" пана Зеленського і всю його команду, а вони звиваються, як можуть. Чого варта Заява Зеленського (коли він вже зневірився перевернути Мінські домовленості з ніг на голову) про те, що вони вже не годяться, але потрібні, тому що в збереженні Мінських домовленостей гарантії того, що і санкції проти Росії будуть збережені", - заявив Лавров.

Також він додав, що захід, який є співавтором Мінських угод, демонструє "повну безпорадність".

Раніше повідомлялося, що Росія проти змін до Мінських угод. За словами Лаврова, якщо Мінські угоди будуть змінені, на Донбасі "почнеться різанина".

Як писало РБК-Україна, українські прикордонники підтвердили відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку.

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