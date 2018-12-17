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В РФ заявили о подготовке Украиной провокации на границе с Крымом

Новости » Политика    17.12.2018 - 11:04
В РФ заявили о подготовке Украиной провокации на границе с Крымом
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Глава МИД РФ заявил, что провокация якобы готовится на последнюю декаду декабря

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины якобы планируют совершить вооруженную провокацию на границе с аннексированным РФ Крымом до конца этого года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

По словам главы МИД России, провокация готовится на последнюю декаду декабря.

"На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом", - заявил Лавров.

Напомним, ранее глава государства Петр Порошенко заявил, что угроза масштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины есть и продолжает существовать.

РБК-Украина также писало, что на пресс-конференции Порошенко рассказал, что военное положение, которое действует в 10 областях Украины, будет продолжено только в случае широкомасштабного вторжения войск Российской Федерации.

Добавим также, глава украинского парламента Андрей Парубий в ходе своего рабочего визита призвал Южную Корею поддержать резолюцию ООН о милитаризации Крыма. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко подчеркнул, что новая резолюция о милитаризации аннексированного Россией Крыма содержит более острые сигналы в адрес России, чем все предыдущие.

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Новости Украины Российская ФедерацияКрымЛавров
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