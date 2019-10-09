Лавров заявил о безальтернативности минских соглашений

Россия рассчитывает, что Украина обеспечит последовательное выполнение минских договоренностей. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров отметил, что этим договоренностям нет никакой альтернативы.

"Упомянули мы и о необходимости выполнять минские договоренности в том, что касается урегулирования на востоке Украины. Им нет никакой альтернативы, и мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа", - сказал он.

В Кремле также считают, что основные усилия по урегулированию конфликта на Донбассе сконцентрированы на нормандском формате и, по мнению его участников, ему сейчас нет альтернативы.

Напомним, президент Белоруси Александр Лукашенко призвал страны Европы принимать более активные и действенные меры, чтобы остановить войну на Донбассе. По словам Лукашенко, украинского президента оставили "один на один" с конфликом на Донбассе.

Также в Беларуси считают, что минские соглашения недостаточно эффективны и выступают за привлечения США к переговорам по урегулированию на Донбассе.