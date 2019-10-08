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Европа оставила Украину одну решать военный конфликт на Донбассе, - Лукашенко

Новости » Политика    08.10.2019 - 11:32
Европа оставила Украину одну решать военный конфликт на Донбассе, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко считает, что украинского президента оставили "один на один" с конфликом на Донбассе

Президент Белоруси Александр Лукашенко призвал страны Европы принимать более активные и действенные меры, чтобы остановить войну на Донбассе. Об этом он заявил во вторник, выступая на международном форуме, сообщает "Белта".

По словам Лукашенко, украинского президента оставили "один на один" с конфликом на Донбассе.

"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами (конфликтом на Донбассе, - ред.)", - сказал Лукашенко.

Лукашенко убежден, что способность урегулировать ситуацию на Донбассе - важный тест для стран Европы.

"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека (Владимира Зеленского, - ред.). Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам. Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.

Кроме того, Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. По его словам, Беларусь заинтересована в мире и стабильности на территории Украины.

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