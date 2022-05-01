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Лавров заверил в отсутствии у РФ планов завершить войну в Украине к 9 мая

Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отверг планы военно-политического руководства РФ подогнать завершение войны против Украины ко Дню победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата Mediaset.

Глава российского МИД заявил, что сроки завершения войны РФ подгонять под даты не будет. В то же время он признал такой подход типично советским, где "обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое".

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая 9 мая", – сказал Лавров, добавив, что "темпы осуществления "операции" в Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданских и военнослужащих РФ".

Накануне министр Лавров придумал очередную цель войны против Украины. Она якобы вносит вклад в "освобождение мира" от ига Запада.

К слову, Евросоюз склоняется к отказу от нефти из РФ до конца 2022 года.

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Российская ФедерацияМИД РФЛавровВойна России против Украины