Лавров заверил в отсутствии у РФ планов завершить войну в Украине к 9 мая

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отверг планы военно-политического руководства РФ подогнать завершение войны против Украины ко Дню победы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата Mediaset.
Глава российского МИД заявил, что сроки завершения войны РФ подгонять под даты не будет. В то же время он признал такой подход типично советским, где "обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое".
"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая 9 мая", – сказал Лавров, добавив, что "темпы осуществления "операции" в Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданских и военнослужащих РФ".
Накануне министр Лавров придумал очередную цель войны против Украины. Она якобы вносит вклад в "освобождение мира" от ига Запада.
К слову, Евросоюз склоняется к отказу от нефти из РФ до конца 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.