Лавров запевнив у відсутності в РФ планів завершити війну в Україні до 9 травня

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відкинув плани військово-політичного керівництва РФ підігнати завершення війни проти України до Дня перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю дипломата Mediaset .

Очільник російського МЗС заявив, що терміни завершення війни РФ підганяти під дати не буде. Водночас він визнав такий підхід типово радянським, де "обов'язково до якогось свята робити щось велике, гучне".

"Наші військові не будуть штучно підганяти свої дії під якусь дату, зокрема 9 травня", – заявив Лавров, додавши, що "темпи здійснення "операції" в Україні залежать, передусім, від необхідності мінімізувати будь-які ризики для цивільних і військовослужбовців РФ".

Напередодні міністр Лавров придумав чергову ціль війни проти України. Вона нібито робить внесок у "звільнення світу" від ярма Заходу.