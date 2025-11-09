Лавров захотів зустрітися з Рубіо, але висуває вимоги

Що сказав Лавров

Заява пролунала на тлі безрезультатних спроб президента США Дональда Трампа виступити посередником у врегулюванні війни, яку в матеріалі називають "найкривавішою в Європі з часів Другої світової".

Минулого місяця Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті, а напередодні в Кремлі спростували повідомлення західних ЗМІ про нібито втрату довіри до Лаврова після зриву саміту.

"Держсекретар Марко Рубіо і я розуміємо необхідність регулярних контактів. Це важливо для обговорення українського питання і просування двостороннього порядку денного. Ми підтримуємо телефонні контакти й готові, якщо буде потрібно, до очних зустрічей", - заявив Лавров.

Як пише Reuters, слова Лаврова підтверджують, що Москва й надалі намагається переконати адміністрацію Трампа у необхідності змусити Україну поступитися територіями в обмін на "мирну угоду" без реальних гарантій безпеки.

Домовленості між Путіним і Трампом

Російський міністр також нагадав, що домовленості, досягнуті Путіним і Трампом на саміті 15 серпня в Анкориджі (Аляска), ґрунтувалися на вимогах Кремля та пропозиціях американського посланника Стіва Віткоффа.

Москва та її вимоги

Москва наполягає, щоб Україна відмовилася:

від планів вступу до НАТО

вивела війська з чотирьох окупованих областе - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

Нині під контролем Росії, як пише видання, перебувають Крим, більша частина Луганської області, близько 80% Донецької, 75% Херсонської та Запорізької, а також частини Харківської, Сумської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.