Лавров захотів зустрітися з Рубіо, але висуває вимоги

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров готовий зустрітися із держсекретарем США Марко Рубіо. Але попередив про свої вимоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Заява пролунала на тлі безрезультатних спроб президента США Дональда Трампа виступити посередником у врегулюванні війни, яку в матеріалі називають "найкривавішою в Європі з часів Другої світової".
Минулого місяця Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті, а напередодні в Кремлі спростували повідомлення західних ЗМІ про нібито втрату довіри до Лаврова після зриву саміту.
"Держсекретар Марко Рубіо і я розуміємо необхідність регулярних контактів. Це важливо для обговорення українського питання і просування двостороннього порядку денного. Ми підтримуємо телефонні контакти й готові, якщо буде потрібно, до очних зустрічей", - заявив Лавров.
Як пише Reuters, слова Лаврова підтверджують, що Москва й надалі намагається переконати адміністрацію Трампа у необхідності змусити Україну поступитися територіями в обмін на "мирну угоду" без реальних гарантій безпеки.
Російський міністр також нагадав, що домовленості, досягнуті Путіним і Трампом на саміті 15 серпня в Анкориджі (Аляска), ґрунтувалися на вимогах Кремля та пропозиціях американського посланника Стіва Віткоффа.
Москва наполягає, щоб Україна відмовилася:
Нині під контролем Росії, як пише видання, перебувають Крим, більша частина Луганської області, близько 80% Донецької, 75% Херсонської та Запорізької, а також частини Харківської, Сумської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп і Володимир Путін після телефонної розмови оголосили про намір провести особисту зустріч протягом двох тижнів. Як місце можливого саміту було обрано Будапешт.
Підготовку до переговорів мали координувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Однак невдовзі Трамп скасував зустріч.
Невдовзі США запровадили нові санкції проти найбільших нафтових компаній Росії - "Роснефть" і "Лукойл". Міністерство фінансів США водночас закликало Москву негайно погодитися на припинення вогню.