Лавров: вмешательство в дела церкви мешает урегулированию в Украине

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров считает, что ситуация с автокефалией раскалывает украинское общество

Вмешательство украинских властей в церковные дела мешает урегулированию кризиса в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его мнению, влияние властей на церковные дела в Украине только раскалывает общество.

"Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на все новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того не простую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество", - заявил Лавров.

Напомним, ранее в Русской православной церкви отреагировали на заявление президента Украины Петра Порошенко о проведении Объединительного собора 15 декабря. В частности, в РПЦ назвали данный факт подтверждением того, что создание поместной церкви является "политическим проектом".

Отметим, на фоне подготовки к Объединительному собору украинские спецслужбы вторую неделю проводят обыски в помещениях, закрепленных за УПЦ Московского патриархата. Вчера в СБУ заявили, что в ходе обысков изъяли материалы с признаками разжигания религиозной вражды.