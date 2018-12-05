В РПЦ отреагировали на заявление Порошенко о проведении Объединительного собора 15 декабря

Фото: Владимир Легойда (pravlife.org)

Объединительный собор состоится 15 декабря

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали заявление президента Украины Петра Порошенко о проведении Объединительного собора 15 декабря "политическим проектом". Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"Вот интересно, дату так называемого Объединительного собора в Украине озвучивает не патриарх Варфоломей или Михаил Антонович Денисенко (Филарет, - ред.), или еще кто-то из глав неканонических образований. Но президент Украины. Прямо чистый император Константин. И после этого можно всерьез говорить, что происходящее не политический проект?" - заявил Легойда.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко объявил, что Объединительный собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря.

Как сообщал Порошенко, на соборе провозгласят создание автокефальной Православной церкви в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля.

Как писало РБК-Украина, после собора и избрания предстоятеля Украина получит томос, который вручат избранному предстоятелю.

Также сообщалось, что 27-27 ноября 2018 года на Синоде Вселенского патриархата было принято решение о создании автокефальной Украинской церкви. Порошенко также заявлял, что на Синоде был утвержден текст томоса об предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного православного собора.