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СБУ в ходе обысков в зданиях УПЦ МП изъяла материалы, разжигающие религиозную рознь

Новости » Общество    05.12.2018 - 11:25
СБУ в ходе обысков в зданиях УПЦ МП изъяла материалы, разжигающие религиозную рознь
Фото: изъятые брошюры (facebook.com/SecurSerUkraine)

СБУ зафиксировала признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную рознь

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией зафиксировали признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную рознь, в деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ напомнили, что в последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях Украинской православной церкви и частных зданиях, которые принадлежат представителям этой конфессии.

Так, по результатам обысков изъято печатную продукцию, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни.

Среди прочего в течение двух суток изъято 75 экземпляров брошюры "Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы". В службе также отметили, что данная брошюра "попадала в поле зрения СБУ, и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта".

В частности, согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз - это издание "содержит пропаганду религиозной нетерпимости... оскорбляет чувства граждан... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть".

Отмечается, что другим изъятым материалам квалифицированные эксперты также дадут оценку.

 

Фото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене 3 декабря правоохранители проводили обыски в зданиях, принадлежащих епархиям Украинской православной церкви Московского патриархата.

Кроме того, 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

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