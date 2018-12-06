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Лавров: втручання в справи церкви заважає врегулюванню в Україні

Новини » Політика    06.12.2018 - 13:27
Лавров: втручання в справи церкви заважає врегулюванню в Україні
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров вважає, що ситуація з автокефалією розколює українське суспільство

Втручання української влади у церковні справи заважає врегулюванню кризи в країні. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На його думку, вплив влади на церковні справи в Україні лише розколює суспільство.

"Зусилля по врегулюванню української кризи наштовхуються на все нові перешкоди, включаючи грубе втручання держави у справи церкви, що лише ускладнює і без того непросту внутрішньополітичну ситуацію, розколює суспільство", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше в Російській православній церкві відреагували на заяву президента України Петра Порошенка про проведення Об'єднавчого собору 15 грудня. Зокрема, в РПЦ назвали даний факт підтвердженням того, що створення помісної церкви є "політичним проектом".

Зазначимо, на тлі підготовки до Об'єднавчого собору українські спецслужби другий тиждень проводять обшуки в приміщеннях, закріплених за УПЦ Московського патріархату. Вчора в СБУ заявили, що в ході обшуків вилучили матеріали з ознаками розпалювання релігійної ворожнечі.

 

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