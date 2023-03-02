Лавров вкотре випрошує переговори з Україною, Подоляк нагадав умови для цього

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре скиглить через переговори з України. Посадовцю вартувало б оцінити "нові реалії" перед тим як закликати сісти за стіл для діалогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайло Подоляка.

Лавров знову скиглить

Під час пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн G20, Лавров заявив про те, що Росія не відмовляється від "серйозних пропозицій щодо мирних переговорів з Україною".

"Нагадаю вкотре: коли нас закликають до переговорів, я не пам'ятаю, щоб хоч хтось із західних колег, та й із низки інших держав, закликав до переговорів Україну", - заявив міністр.

Реакція Подоляка

"Лавров має нарешті оцінити "нові реалії на місці бойових дій" та річну тривалість "3-денної війни" і припинити просувати переговори на своїх умовах. Умови зрозумілі: вивести війська з чужої території, відновити кордон 1991 року, розпочати "серйозні переговори", - пише радник голови Офісу президента.