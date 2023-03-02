Лавров в очередной раз выпрашивает переговоры с Украиной, Подоляк напомнил условия для этого

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз скулит из-за переговоров с Украиной. Чиновнику стоило бы оценить "новые реалии" перед тем как призвать сесть за стол для диалога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Лавров снова скулит

В ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G20, Лавров заявил о том, что Россия не отказывается от "серьезных предложений по мирным переговорам с Украиной".

"Напомню еще раз: когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег, да и из ряда других государств, призвал к переговорам Украину", - заявил министр.

Реакция Подоляка

"Лавров должен наконец-то оценить "новые реалии на месте боевых действий" и годовую продолжительность "3-дневной войны" и прекратить продвигать переговоры на своих условиях. Условия понятны: вывести войска с чужой территории, восстановить границу 1991 года, начать "серьезные переговоры", - пишет советник главы Офиса президента.