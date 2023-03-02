ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни - найдешевша валюта: Подоляк описав тактику бою ворога на фронті

Новость на русском →
Четвер 02 березня 2023 11:54
Росіяни - найдешевша валюта: Подоляк описав тактику бою ворога на фронті Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія не рахує власних втрат на фронті та покидає поранених. Для ворога росіяни - найдешевша валюта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайло Подоляка.

"Тактика ведення бойових дій РФ". РФ не рахує загиблих, залишає поранених і спалює тіла, щоб уникнути компенсацій. Для РФ люди - найдешевша валюта, і це нормально для росіян. Чи потрібно вбивати по 5 тисяч людей на день, щоб вони відчули загрозу і почали ставити правильні запитання?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 715 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 150 605 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
DAILY
Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні