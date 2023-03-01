Лавров висунув Туреччині умову продовження зернової угоди

Повідомляється, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрілися сьогодні на полях саміту G20.

Зокрема, сторони обговорили перспективи реалізації зернової ініціативи. Лавров зазначив, що продовження "пакетної" угоди щодо зерна можливе лише при врахуванні інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки.

Лавров та Чавушоглу також обговорили російсько-турецькі відносини та співробітництво у торговельно-економічній сфері.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що продовження "зернової угоди" буде "недоцільним", якщо з РФ не буде знято санкції, що впливають на сільськогосподарський експорт.

Крім того, Україна закликала міжнародне співтовариство призупинити спроби Росії блокувати роботу зернової угоди.

Україна також направила ООН та Туреччині звернення щодо початку переговорів для продовження зернової ініціативи, але відповіді не отримала.

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