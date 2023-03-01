RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лавров выдвинул Турции условие продления зернового соглашения

Фото: Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (mid.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия согласится на продление зерновой инициативы только при учете интересов страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.

Сообщается, что министр иностранных дел России Сергй Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретились сегодня на полях саммита G20.

В частности, стороны обсудили перспективы реализации зерновой инициативы. Лавров отметил, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки.

Лавров и Чавушоглу также обсудили российско-турецкие отношения и сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что продление "зернового соглашения" будет "нецелесообразным", если с РФ не будут сняты санкции, влияющие на сельскохозяйственный экспорт.

Кроме того, Украина призвала международное сообщество приостановить попытки России блокировать работу зернового соглашения.

Украина также направила ООН и Турции обращение по поводу начала переговоров для продления зерновой инициативы, но ответ не получила.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридорРоссийская ФедерацияТурцияЛавров