Лавров вимагає, щоб у президентських виборах брали участь українці з РФ

Інші заяви Лаврова

Як писало РБК-Україна, до цього Лавров заявляв, що в Росії не бачать готовності України до конструктивних переговорів щодо завершення війни.

Він вкотре цинічно заявив, що "українська сторона тероризує мирних жителів і здійснює диверсії проти цивільної інфраструктури".

Лавров також пригрозив Європі, що якщо військові контингенти "коаліції рішучих" з'являться в Україні, "вони стануть законною ціллю для Збройних сил Росії".

Також голова МЗС РФ говорив, що в ніч на 29 грудня Україна нібито здійснила атаку безпілотниками на державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

За його словами, у зв'язку із цим "переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".