Лавров требует, чтобы в президентских выборах участвовали украинцы из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинцы, проживающие в России, должны голосовать на выборах президента Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сергея Лаврова российским СМИ.
Лавров в очередной раз озвучил выдумки РФ о том, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского закончились еще в мае 2024 года.
По его личному мнению, выборы в Украине должны состояться, "как это предусмотрено законодательством".
Он заявил, что руководство страны "должно получить мандат на заключение мирных договоренностей".
"Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы. Нужно в конце концов дать украинскому народу возможность найти свою судьбу, включая то огромное количество его представителей, которые живут в России", - сказал он.
Также Лавров добавил, что организация волеизъявления "не должна использоваться как повод для временного прекращения боевых действий с целью перевооружения ВСУ".
Как писало РБК-Украина, до этого Лавров заявлял, что в России не видят готовности Украины к конструктивным переговорам по завершению войны.
Он в очередной раз цинично заявил, что "украинская сторона терроризирует мирных жителей и совершает диверсии против гражданской инфраструктуры".
Лавров также пригрозил Европе, что если военные контингенты "коалиции решительных" появятся в Украине, "они станут законной целью для Вооруженных сил России".
Также глава МИД РФ говорил, что в ночь на 29 декабря Украина якобы осуществила атаку беспилотниками на государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области.
По его словам, в связи с этим "переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".