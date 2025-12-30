Лавров вимагає, щоб у президентських виборах брали участь українці з РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українці, які проживають в Росії, повинні голосувати на виборах президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сергія Лаврова російським ЗМІ.

Також Лавров додав, що організація волевиявлення "не повинна використовуватись як привід для тимчасового припинення бойових дій з метою переозброєння ЗСУ".

"Зробити це можна лише через вибори, прозору та чесну виборчу кампанію, в якій братимуть участь усі зацікавлені політичні сили. Потрібно зрештою дати українському народу можливість знайти свою долю, включаючи ту величезну кількість його представників, які живуть у Росії", - сказав він.

Він заявив, що керівництво країни "має отримати мандат на укладання мирних домовленостей".

На його особисту думку, вибори в Україні мають відбутися, "як це передбачено законодавством".

Лавров вкотре озвучив вигадки РФ про те, що повноваження президента України Володимира Зеленського закінчилися ще у травні 2024 року.

Інші заяви Лаврова

Як писало РБК-Україна, до цього Лавров заявляв, що в Росії не бачать готовності України до конструктивних переговорів щодо завершення війни.

Він вкотре цинічно заявив, що "українська сторона тероризує мирних жителів і здійснює диверсії проти цивільної інфраструктури".

Лавров також пригрозив Європі, що якщо військові контингенти "коаліції рішучих" з'являться в Україні, "вони стануть законною ціллю для Збройних сил Росії".

Також голова МЗС РФ говорив, що в ніч на 29 грудня Україна нібито здійснила атаку безпілотниками на державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

За його словами, у зв'язку із цим "переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".