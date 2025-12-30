ua en ru
Лавров требует, чтобы в президентских выборах участвовали украинцы из РФ

Россия, Вторник 30 декабря 2025 01:05
Лавров требует, чтобы в президентских выборах участвовали украинцы из РФ Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинцы, проживающие в России, должны голосовать на выборах президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сергея Лаврова российским СМИ.

Лавров в очередной раз озвучил выдумки РФ о том, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского закончились еще в мае 2024 года.

По его личному мнению, выборы в Украине должны состояться, "как это предусмотрено законодательством".

Он заявил, что руководство страны "должно получить мандат на заключение мирных договоренностей".

"Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы. Нужно в конце концов дать украинскому народу возможность найти свою судьбу, включая то огромное количество его представителей, которые живут в России", - сказал он.

Также Лавров добавил, что организация волеизъявления "не должна использоваться как повод для временного прекращения боевых действий с целью перевооружения ВСУ".

Другие заявления Лаврова

Как писало РБК-Украина, до этого Лавров заявлял, что в России не видят готовности Украины к конструктивным переговорам по завершению войны.

Он в очередной раз цинично заявил, что "украинская сторона терроризирует мирных жителей и совершает диверсии против гражданской инфраструктуры".

Лавров также пригрозил Европе, что если военные контингенты "коалиции решительных" появятся в Украине, "они станут законной целью для Вооруженных сил России".

Также глава МИД РФ говорил, что в ночь на 29 декабря Украина якобы осуществила атаку беспилотниками на государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области.

По его словам, в связи с этим "переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

Российская Федерация МИД РФ Война в Украине
