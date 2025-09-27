UA

Лавров розповів порожній залі в ООН, з чим пов'язує завершення війни в Україні

Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація пов'язує "надії" на закінчення війни в Україні з подальшими переговорами зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, якого цитують росЗМІ.

"Певні надії пов'язуємо з продовженням російсько-американського діалогу, особливо після саміту на Алясці", - сказав Лавров у порожній залі ООН.

Примітно, що його виступ на Генасамблеї ООН відбувався практично в порожній залі.


Фото: виступ Лаврова слухала майже порожня зала Генасамблеї ООН (скрин трансляції)

За його словами, РФ вбачає в підходах нинішньої адміністрації США прагнення не тільки сприяти "пошуку реалістичних шляхів врегулювання української кризи", а й бажання "розвивати прагматичну взаємодію, не встаючи в ідеологічну позу".

Також Лавров стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито від самого початку відкритий до переговорів.

"Росія, як неодноразово наголошував президент Володимир Путін, із самого початку була і залишається відкритою до переговорів щодо усунення першопричин конфлікту", - додав Лавров, виступаючи на Генасамблеї ООН.

Путін відкладає переговори про мир

Нагадаємо, в серпні на Алясці відбулася зустріч лідерів США і Росії, після чого американський президент Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

На цій зустрічі обговорювалися гарантії безпеки для післявоєнної України, а також після саміту Трамп написав, що починає організовувати двосторонню зустріч Зеленського і Путіна, після чого буде ще одна зустріч, вже за участю президента США.

Більш того, з американської сторони стверджувалося, що Путін дав обіцянку зустрітися із Зеленським, проте в РФ це заперечували.

Днями Зеленський дав інтерв'ю каналу Fox News. У ньому він вкотре заявив, що Україна готова до зустрічі лідерів, і РФ пропонували навіть провести зустріч у Казахстані. Однак, як зазначив президент, Путін хоче продовжувати війну, і саме тому відмовився від зустрічей.

