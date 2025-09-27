Лавров розповів порожній залі в ООН, з чим пов'язує завершення війни в Україні

"Певні надії пов'язуємо з продовженням російсько-американського діалогу, особливо після саміту на Алясці", - сказав Лавров у порожній залі ООН.

Примітно, що його виступ на Генасамблеї ООН відбувався практично в порожній залі.



Фото: виступ Лаврова слухала майже порожня зала Генасамблеї ООН (скрин трансляції)

За його словами, РФ вбачає в підходах нинішньої адміністрації США прагнення не тільки сприяти "пошуку реалістичних шляхів врегулювання української кризи", а й бажання "розвивати прагматичну взаємодію, не встаючи в ідеологічну позу".

Також Лавров стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито від самого початку відкритий до переговорів.

"Росія, як неодноразово наголошував президент Володимир Путін, із самого початку була і залишається відкритою до переговорів щодо усунення першопричин конфлікту", - додав Лавров, виступаючи на Генасамблеї ООН.