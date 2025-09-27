RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Лавров рассказал пустому залу в ООН, с чем связывает завершение войны в Украине

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация связывает "надежды" на окончание войны в Украине с дальнейшими переговорами с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого цитируют росСМИ.

"Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске", - сказал Лавров.

Примечательно, что его выступление на Генассамблее ООН проходило в практически пустом зале. 

Фото: выступление Лаврова слушал почти пустой зал Генассамблеи ООН (скрин трансляции)

По его словам, РФ видит в подходах нынешней администрации США стремление не только способствовать "поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но желание "развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу".

Также Лавров утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы с самого начала открыт к переговорам.

"Россия, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта", - добавил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Путин откладывает переговоры о мире

Напомним, в августе на Аляске состоялась встреча лидеров США и России, после чего американский президент Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

На этой встрече обсуждались гарантии безопасности для послевоенной Украины, а также после саммита Трамп написал, что начинает организовывать двухстороннюю встречу Зеленского и Путина, после чего будет еще одна встреча, уже с участие президента США.

Более того, с американской стороны утверждалось, что Путин дал обещание встретиться с Зеленским, однако в РФ это отрицали.

На днях Зеленский дал интервью каналу Fox News. В нем он в очередной раз заявил, что Украина готова к встречи лидеров, и РФ предлагали даже провести встречу в Казахстане. Однако, как отметил президент, Путин хочет продолжать войну, и именно поэтому отказался от встреч.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЛавровВойна в Украине