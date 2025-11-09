Лавров в інтерв’ю РИА Новости розповів про стан російсько-американських відносин та контакти з Вашингтоном щодо України.

"Зважаючи на все, у цьому питанні виникли певні труднощі. Крім того, наскільки нам відомо, у Брюсселі та Лондоні намагаються переконати Вашингтон відмовитися від наміру врегулювати кризу політико-дипломатичним шляхом та повністю включитися у зусилля щодо воєнного тиску на Росію, тобто остаточно стати частиною "партії війни", - зазначив Лавров.

Він заявив, що зараз Кремль чекає від США підтвердження того, що анкориджські домовленості залишаються чинними.

У ході розмови Лавров розповів про реакцію США на пропозицію щодо Договору про стратегічні наступальні озброєння та його долю.

"Висунута президентом Росії Володимиром Путіним конструктивна ініціатива у сфері "пост-ДСНО" говорить сама за себе. Вона позбавлена ​​подвійного дна, гранично проста для розуміння. Її практична реалізація не вимагатиме жодних специфічних додаткових зусиль. Тому не бачимо потреби у поглибленому обговоренні нашої ідеї", - сказав він.

Міністр прокоментував можливу відповідь Москви у разі передачі заморожених російських активів Україні.

"Такі дії - відкритий обман та грабіж. Мабуть, у європейцях прокинулися давні інстинкти колонізаторів та піратів. Як би не було обставлено схему відібрання російських грошей, легального способу зробити це не існує", - цинічно відзначив Лавров.

Він заявив, що Росія дасть адекватну відповідь на будь-які розбійницькі дії відповідно до принципу взаємності", виходячи з національних інтересів та необхідності компенсувати завдану шкоду.

Крім того, Лавров поговорив двосторонній діалог щодо подразників, ситуацію навколо України та про те, як довго сторонам доведеться "виправляти відносини після адміністрації колишнього президента США Джо Байдена".