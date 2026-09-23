Лавров розповів, чи зупинить РФ війну на час переговорів з Україною

"Не будемо на період переговорів, у будь-якому форматі, робити паузу у "спеціальній військовій операції". Хоча Європа хоче саме цього", - сказав він.

Лавров нафантазував, що ЄС таким чином хоче "отримати перепочинок і поповнити виснажені військові арсенали київського режиму".

Крім того, російський міністр заявив, що в Україні "за схвалення Заходу" нібито діють закони, які "забороняють російську мову в усіх сферах".

Нагадаємо, сьогодні держекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія висловила зацікавленість у перемир'ї з Україною, яке передбачає і обмежене припинення взаємних ударів по енергетиці.