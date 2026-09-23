Лавров розповів, чи зупинить РФ війну на час переговорів з Україною

Росія не зупинятиме вогонь для проведення переговорів щодо завершення війни в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров під час засідання Радбезу ООН.
"Не будемо на період переговорів, у будь-якому форматі, робити паузу у "спеціальній військовій операції". Хоча Європа хоче саме цього", - сказав він.
Лавров нафантазував, що ЄС таким чином хоче "отримати перепочинок і поповнити виснажені військові арсенали київського режиму".
Крім того, російський міністр заявив, що в Україні "за схвалення Заходу" нібито діють закони, які "забороняють російську мову в усіх сферах".
Нагадаємо, сьогодні держекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія висловила зацікавленість у перемир'ї з Україною, яке передбачає і обмежене припинення взаємних ударів по енергетиці.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до енергетичного перемир’я з Росією. За його словами, Київ готовий припинити удари по російських енергооб’єктах, якщо РФ зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.
Крім того, Зеленський висловив сподівання, що за допомогою президента США Дональда Трампа війну в Україні вдасться завершити до зими.