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Лавров розповів, чи зупинить РФ війну на час переговорів з Україною

19:48 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Сергій Лавров (Getty Images)

Росія не зупинятиме вогонь для проведення переговорів щодо завершення війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров під час засідання Радбезу ООН.

"Не будемо на період переговорів, у будь-якому форматі, робити паузу у "спеціальній військовій операції". Хоча Європа хоче саме цього", - сказав він.

Лавров нафантазував, що ЄС таким чином хоче "отримати перепочинок і поповнити виснажені військові арсенали київського режиму".

Крім того, російський міністр заявив, що в Україні "за схвалення Заходу" нібито діють закони, які "забороняють російську мову в усіх сферах".

Нагадаємо, сьогодні держекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія висловила зацікавленість у перемир'ї з Україною, яке передбачає і обмежене припинення взаємних ударів по енергетиці.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до енергетичного перемир’я з Росією. За його словами, Київ готовий припинити удари по російських енергооб’єктах, якщо РФ зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що за допомогою президента США Дональда Трампа війну в Україні вдасться завершити до зими.

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ООНРосійська ФедераціяЛавровВійна в Україні