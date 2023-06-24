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Лавров розбив мрії Лукашенка про ядерну зброю. РФ не віддасть контроль над ракетами

Фото: самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія зберігає контроль над ядерною зброєю, яку буде розміщено на території Білорусі.

Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

За словами Лаврова, Російська Федерація і Республіка Білорусь як члени Союзної Держави мають повне право домовлятися про розміщення частини нашої тактичної ядерної зброї на території Білорусії.

"Ми зберігаємо контроль над зброєю, яку буде розміщено на території нашого союзника", - наголосив він.

Міністр зауважив, що Росія нібито не порушує жодне міжнародне зобов'язання щодо розміщення ядерної зброї через те, що саме РФ повністю контролює використання зброї.

Ядерна зброя РФ в Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони Російської Федерації та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Зокрема Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Водночас контроль за ядерною зброєю залишається за Росією, попри те, що Олександр Лукашенко почав розмірковувати про удари "ядеркою".

Днями Лукашенко повідомив, що він сам не те щоб просив, а "вже вимагав", щоб Путін дав йому ядерну зброю.

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Російська ФедераціяБілорусьЯдерна зброя