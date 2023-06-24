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Лавров разбил мечты Лукашенко о ядерном оружии. РФ не отдаст контроль над ракетами

Фото: самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия сохраняет контроль над ядерным оружием, которое будет размещено на территории Беларуси.

Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

По словам Лаврова, Российская Федерация и Республика Беларусь как члены Союзного Государства имеют полное право договариваться о размещении части нашего тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

"Мы сохраняем контроль над оружием, которое будет размещено на территории нашего союзника", - подчеркнул он.

Министр отметил, что Россия якобы не нарушает ни одно международное обязательство по размещению ядерного оружия из-за того, что именно РФ полностью контролирует использование оружия.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В конце мая министры обороны Российской Федерации и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В частности, Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способен запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В то же время, контроль за ядерным оружием остается за Россией, несмотря на то, что Александр Лукашенко начал рассуждать об ударах "ядеркой".

На днях Лукашенко сообщил, что он сам не то чтобы просил, а "уже требовал", чтобы Путин дал ему ядерное оружие.

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Российская ФедерацияБеларусьЯдерное оружие