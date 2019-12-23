Лавров: Россия будет отстаивать права русскоязычных украинцев

Россия будет добиваться прекращения якобы дискриминации русскоязычных граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров продолжает называть конфликт на Донбассе "внутренним" и настаивает на выполнении минских договоренностей.

"Мы готовы и дальше осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы и, конечно, будем жестко добиваться прекращения "дискриминации русскоязычных граждан Украины", - сказал он.

Напомним, ранее председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей". По его словам, права нацменьшинств в Украине якобы постоянно нарушаются, в частности их право на язык, "в то время как Киев вводит украинский язык как единственный государственный".

Отметим, Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон, так как он не гарантирует права нацменьшинств. При этом в заявлении комиссии Украину просят приостановить действие закона о государственном языке, пока не будет подготовлен закон о языковых правах национальных меньшинств.

РБК-Украина писало, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") вступил в силу 16 июля. Согласно переходным положениям, некоторые нормы "языкового закона" вступят в силу с отсрочкой.