Лавров: РФ готова гарантировать безопасность судов из украинских портов

Россия готова предоставить гарантии безопасности для судов, которые заблокированы в украинских портах. Речь идет о безопасности доставки этих судов до пролива Босфор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

При этом в РФ отмечают, что проход для судов должен быть разминирован. "Главное, чтобы это было обеспечено либо разминированием, либо организацией свободных проходов. В том, что касается международных вод, Россия гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор, и на эту тему у нас есть понимание с Турцией", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.