Лавров: РФ готова гарантировать безопасность судов из украинских портов

Россия готова предоставить гарантии безопасности для судов, которые заблокированы в украинских портах. Речь идет о безопасности доставки этих судов до пролива Босфор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
При этом в РФ отмечают, что проход для судов должен быть разминирован.
"Главное, чтобы это было обеспечено либо разминированием, либо организацией свободных проходов. В том, что касается международных вод, Россия гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор, и на эту тему у нас есть понимание с Турцией", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Напомним, ранее в Турции объяснили, что для начала работы координационного центра по разблокировке украинских портов и вывозу зерна нужно согласие украинской и российской сторон. Турция ведет переговоры с обеими странами.
Как известно, с начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия блокирует порты и не позволяет вывоз зерна. Если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна в ближайшее время, то мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть утрачена.
При этом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.