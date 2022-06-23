Лавров: РФ готова гарантувати безпеку суден із українських портів

Росія готова надати гарантії безпеки для суден, заблокованих в українських портах. Йдеться про безпеку доставки цих суден до протоки Босфор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА-Новини".
При цьому в РФ зазначають, що прохід для судів має бути розмінований.
"Головне, щоб було забезпечено або розмінуванням, або організацією вільних проходів. У тому, що стосується міжнародних вод, Росія гарантує безпеку доставки цих суден до протоки Босфор, і на цю тему ми маємо розуміння з Туреччиною", - заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров
Нагадаємо, раніше в Туреччині пояснили, що для початку роботи координаційного центру з розблокування українських портів та вивезення зерна потрібна згода української та російської сторін. Туреччина веде переговори з обома країнами.
Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія блокує порти і не дозволяє вивіз зерна. Якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна найближчим часом, то потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена.
При цьому, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля недостатньо.