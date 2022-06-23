Лавров: РФ готова гарантувати безпеку суден із українських портів

Росія готова надати гарантії безпеки для суден, заблокованих в українських портах. Йдеться про безпеку доставки цих суден до протоки Босфор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА-Новини".

При цьому в РФ зазначають, що прохід для судів має бути розмінований. "Головне, щоб було забезпечено або розмінуванням, або організацією вільних проходів. У тому, що стосується міжнародних вод, Росія гарантує безпеку доставки цих суден до протоки Босфор, і на цю тему ми маємо розуміння з Туреччиною", - заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров