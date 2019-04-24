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Лавров розраховує на виконання мінських угод командою Зеленського

Новини » Вибори 2019    24.04.2019 - 12:36
Лавров розраховує на виконання мінських угод командою Зеленського
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Також він зазначив, що Німеччині і Франції належить зіграти в цьому важливу роль

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва розраховує на виконання мінських угод новим керівництвом після виборів в Україні. Про це пишуть росЗМІ.

Лавров зазначив, що Німеччині і Франції належить зіграти важливу роль: не допустити ревізії схвалених мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації у Донбасі.

"Розраховуємо, що нове українське керівництво усвідомлює свою відповідальність і в повній мірі буде сприяти подоланню кризи шляхом неухильного виконання мінського комплексу заходів у рамках контактної групи і нормандського формату в повній відповідності з резолюцією РБ ООН 2202", - сказав Лавров.

Раніше в штабі Зеленського заявляли, що зараз не бачать альтернативи мінському процесу для вирішення конфлікту на сході України.

РБК-Україна писало, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і говорити про можливості спільної роботи поки рано.

За результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.

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