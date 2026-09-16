Лавров публично пригрозил Европе "очень короткой" войной

Война России и Европы будет очень короткой, если она все-таки начнется.

С такой угрозой выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ".

Российский дипломат в очередной раз начал уверять, что Россия не готовится к военному конфликту с западными странами и, мол, не заинтересована в подобном.

Однако на этом фоне он решил публично пригрозить Европе, которая не скрывает, что будет давать отпор РФ в случае ее вторжения.

"Если Европа нападет на Россию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой", - цинично заявил Лавров.

Также он повторил тезис российского диктатора Владимира Путина о том, что размещение западного контингента в Украине Москва сразу расценит как объявление войны.

Более того, глава МИД РФ продолжает обвинять союзников Киева в том, что Россия начала вторжение в Украину. Собственные преступления Кремль представляет как последствия "экспансионистской политики Запада".

"Урегулирование в Украине предполагает выполнение начальных задач СВО", - цинично добавил Лавров.

На этом приспешник Путина не остановился и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы уничтожении всего российского.

Кроме того, глава МИД РФ соврал, что Запад пытается напрямую вмешаться в голосование россиян на выборах в Госдуму как за границей, так и внутри РФ.