Лавров публично пригрозил Европе "очень короткой" войной
Война России и Европы будет очень короткой, если она все-таки начнется.
С такой угрозой выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
Российский дипломат в очередной раз начал уверять, что Россия не готовится к военному конфликту с западными странами и, мол, не заинтересована в подобном.
Однако на этом фоне он решил публично пригрозить Европе, которая не скрывает, что будет давать отпор РФ в случае ее вторжения.
"Если Европа нападет на Россию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой", - цинично заявил Лавров.
Также он повторил тезис российского диктатора Владимира Путина о том, что размещение западного контингента в Украине Москва сразу расценит как объявление войны.
Более того, глава МИД РФ продолжает обвинять союзников Киева в том, что Россия начала вторжение в Украину. Собственные преступления Кремль представляет как последствия "экспансионистской политики Запада".
"Урегулирование в Украине предполагает выполнение начальных задач СВО", - цинично добавил Лавров.
На этом приспешник Путина не остановился и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы уничтожении всего российского.
Кроме того, глава МИД РФ соврал, что Запад пытается напрямую вмешаться в голосование россиян на выборах в Госдуму как за границей, так и внутри РФ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в России неожиданно заявили о готовности к новым переговорам по урегулированию войны.
Более того, недавно Лавров заявил о "новом подходе" США к мирным переговорам.
Также мы писали, с каким публичным предложением президент Владимир Зеленский обратился к диктатору Путину.