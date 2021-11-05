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Лавров продолжает избегать встречи в нормандском формате, - Кулеба

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 00:22
Лавров продолжает избегать встречи в нормандском формате, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров продолжает избегать встречи в нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире политического шоу Право на владу.

По словам Кулебы, недавно Министерство иностранных дел России направило нормандской четверке свое видение заключительного документа, который должны будут подписать стороны после потенциальной встечи.

"С последнего состоявшегося на дипломатическом треке. МИД РФ направил свои предложения в Германию, Францию и Украину, их видение того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел (в нормандском формате – ред.). Но этот документ написан таким образом, что не остается сомнений, что Лавров продолжает избегать этой встречи, тогда как мы видим нагнетание российской пропаганды и раскрутку маховика гибридной войны", - сказал Кулеба

Напомним, что Лавров объяснил, почему РФ отказывается от нормандской встречи. По версии РФ, не выполнены предыдущие договоренности.

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