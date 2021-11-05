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Лавров продовжує уникати зустрічі в нормандському форматі, - Кулеба

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 00:22
Лавров продовжує уникати зустрічі в нормандському форматі, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров продовжує уникати зустрічі в нормандському форматі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в ефірі політичного шоу Право на владу.

За словами Кулеби, нещодавно Міністерство закордонних справ Росії направило нормандській четвірці своє бачення заключного документа, який повинні будуть підписати сторони після потенційної зустрічі.

"З останнього відбувся на дипломатичному треку. МЗС РФ надіслало свої пропозиції до Німеччини, Франції та України, їхнє бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ (у нормандському форматі - ред.). Але цей документ написаний таким чином, що не залишається сумнівів, що Лавров продовжує уникати цієї зустрічі, тоді як ми бачимо нагнітання російської пропаганди та розкручення маховика гібридної війни", - сказав Кулеба

Нагадаємо, що Лавров пояснив, чому РФ відмовляється від нормандської зустрічі. За версією РФ, не виконані попередні домовленості.

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