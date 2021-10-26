Зависит от Лаврова: Кулеба рассказал, когда пройдет нормандская встреча министров

Нормандская встреча на уровне министров состоится после того, как на нее согласится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Главы МИД Украины, Германии и Франции готовы в ней участвовать.

Об этом в ответ на вопрос РБК-Украина в Twitter заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Встреча министров будет тогда, когда Сергей Лавров согласится принять в ней участие. Мы с Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом готовы", - отметил он.