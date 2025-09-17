Лавров назвав іноземні війська в Україні "окупантами", пригрозивши Заходу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цинічно пригрозив країнам Заходу у разі будь-якого розміщення іноземних військ в Україні. Він заявив, що контингент "стане законною ціллю для армії РФ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За словами Лаврова, такі війська автоматично нібито стануть законною ціллю для російських збройних сил, а їхнє перебування в країні означатиме фактичну "окупацію" України Заходом.
На прапор миротворців "РФ також зважати не буде", додав глава МЗС Росії.
"Якщо якась частина України буде територією, де розміщуються так звані миротворці, і для цієї частини України діятимуть гарантії безпеки Заходу, заточені проти Російської Федерації, це означатиме лише одне, що Захід окупував, ще раз скажу, Україну", - стверджує російський міністр.
В Росії вже неодноразово повторюють, що іноземні війська в Україні стануть "законною ціллю армії РФ".
Наприклад, кілька днів тому про це заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник.
"Такі речі навіть вимагають відгуків з боку вже президента Росії, коли він каже, що іноземний контингент неприйнятний на території України. Це буде просто, по-перше, зайве. Тобто, вони не потрібні, ніякого функціоналу практично там немає. А по-друге, вони є цілком легітимними військовими цілями", - наголосив він.
Нагадаємо, що в рамках гарантій безпеки союзники розглядають введення іноземних військ в Україну, однак це стане можливим вже після угоди про мир.
Ряд країн готові відправити своїх військових до України, про що заявив нещодавно президент Володимир Зеленський.
Глава держави не став розкривати подробиці, оскільки це питання, за його словами, ще опрацьовується.
Однак Зеленський підтвердив щодо присутності іноземного контингенту, що "це точно буде в тисячах".
Також напередодні президент повідомив, що "гарантії безпеки для України майже готові".