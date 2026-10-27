Лавров пригрозив "загостренням" війни проти України

У Путіна цинічно пообіцяли, що війна Росії проти України продовжуватиметься і навіть має тенденцію до загострення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, передає МЗС РФ у Telegram.
Поплічник Путіна вважає, що ситуація навколо України загострюється.
"Тому ця війна триватиме, і вона, навіть я сказав би, має тенденцію до загострення", - сказав Лавров під час зустрічі з головними редакторами африканських ЗМІ.
Він, натомість, додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа "за всіх своїх дій на підтримку України, передачі озброєнь, які продаються європейцям, надання супутникової інформації, - вона відкрита до діалогу".
Лавров впевнений, що адміністрація Трампа відкрито виступає за мирні перемовини та розвиток діалогу за великою кількістю напрямків.
Проте путінський міністр традиційно сварить Європу, яка нібито "категорично відмовлялася до буквально останнього моменту від участі у будь-яких контактах з Росією".
За словами Лаврова, зараз європейці нібито прийшли до того, що перемовини потрібні. Хоча він цинічно сказав, що не почув від політиків Європи нічого нового.
Раніше РБК-Україна писало, що Лавров сказав: ніякого припинення вогню для того, щоб в Україні провели вибори президента, не буде.
Крім того, Лавров каже, що заклики європейських лідерів готуватися до можливого збройного протистояння з Росією нібито можуть спровокувати війну.